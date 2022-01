SARONNO – Alle 20.30 di ieri sera intervento dell’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella in via Novara alla periferia di Saronno: alcuni passanti poco prima avevano contattato il 118 per segnalare la presenza di una persona in difficoltà ed il centralino che coordina i soccorsi sanitaria sul territorio regionale ha dunque inviato sul posto l’autolettiga, prontamente sopraggiunta.

Al loro arrivo il personale della Cri non ha impiegato molto ad individuare la persona indicata: un uomo di 51 anni, al quale è stata diagnosticata una intossicazione etilica; aveva insomma bevuto troppo. Il paziente si è comunque ben resto ripreso e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Per una caduta accidentale in via Volta a Ceriano Laghetto sempre ieri, alle 12.30, è intervenuta l’ambulanza della Croce rossa di Lentate sul Seveso: è stata soccorsa una donna di 48 anni, che è stata quindi trasportata all’ospedale di Saronno per essere medicata, non è apparsa in gravi condizioni.

