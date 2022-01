SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Marina Ceriani vicepresidente della commissione sport in merito ai 5 milioni di euro arrivati col Pnrr,

“È arrivata la road map. Il finanziamento è una grande opportunità per Saronno e va gestito in modo accurato, per garantire continuità agli interventi che verranno eseguiti.

Non dovrà essere sprecato un solo euro, per rispetto all’impegno finanziario che l’Italia dovrà sostenere nei prossimi decenni la loro restituzione. Fa un po’ sorridere leggere quanto la stessa giunta consideri insufficienti 4 milioni per una scuola mentre 5 sarebbero più che sufficienti per una lista considerevole serie di progetti da Villa Gianetti a Casa Morandi, dallo stadio al campo da softball.

Ma guardiamo con ottimismo all’arrivo di questi sostegni che offrono una grande opportunità per ridare efficienza alle strutture sportive saronnesi”

E’ attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn