GORLA MAGGIORE – “In questi giorni stiamo assistendo ad un incremento imprevisto del numero di utenti che si recano ai punti tamponi di Gallarate e Gorla Maggiore senza una prenotazione da parte di Ats ma presentando il solo attestato di quarantena” fanno notare dall’ente sanitario. Tale modalità di presentazione è corretta ed in linea con le indicazioni regionali e con quanto indicato sul sito dell’Asst Valle Olona alla seguente pagina: https://www.asst-valleolona.it/tamponi-molecolari-in-regime-di-servizio-sanitario-regionale-ssr/

Tuttavia, precisano dalla Asst, per far fronte all’imprevedibile aumento delle richieste di utenti non prenotati e garantire loro l’effettuazione del tampone di fine quarantena, si è disposto l’accesso con le seguenti modalità:

utenti prenotati : accesso al centro secondo l’orario indicato (si chiede di accedere non prima di 15 minuti rispetto all’orario prenotato)

utenti senza prenotazione : Si chiede a tutti gli utenti che non hanno una prenotazione di presentarsi al centro tamponi, muniti dell’attestato di quarantena di ATS e solo dal giorno successivo a quello di fine quarantena , nella fascia oraria dalle 12 alle 15.30.

In questo modo sarà possibile, per tutti coloro che ne hanno diritto (prenotati e non), ricevere il servizio riducendo le attese.

Si ricorda inoltre agli utenti che gli orari di apertura dei centri tamponi di Gallarate e di Gorla Maggiore sono: dal lunedì al sabato dalle 8.30-15.30.

(foto: il centro tamponi di Gorla Maggiore)

07012022