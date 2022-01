SOLARO – Da martedì 11 gennaio 2022 la frazione secca residua dei rifiuti sarà ritirata attraverso i nuovi bidoncini dotati di chip Rfid identificativo.

Ogni bidoncino consegnato viene abbinato ad un’utenza. Per chi non avesse ancora ritirato il proprio bidoncino per il conferimento della frazione secca, sarà possibile recarsi in sala polifunzionale tutti i prossimi mercoledì di gennaio dalle 9 alle 18; saranno presenti gli operatori della Servizi Comunali per ultimare la distribuzione a tutte le utenze Tari del Comune di Solaro.

La stragrande maggioranza delle utenze solaresi ha già ritirato il proprio bidoncino, un dato migliorabile con le prossime distribuzioni ma già in linea con le aspettative e commisurato al numero di utenze attive.

La frazione secca rappresenta la parte di rifiuti prodotta che non può essere riciclata, quindi quella che finisce nel termovalorizzatore. E qui subentra la tariffazione puntuale. Il bidoncino non sarà pesato, bensì sarà conteggiato solamente il numero delle volte in cui viene svuotato. Meno volte viene esposto, migliore è la raccolta differenziata, maggiormente si abbassano i costi dello smaltimento dei rifiuti. Anche se il conteggio degli svuotamenti dei bidoncini comincerà ai fini della raccolta dati già dall’11 gennaio, per tutto il 2022 la tariffazione rimarrà la medesima calcolata con l’attuale metodo che prevede due componenti (metri quadri e numero di persone), l’anno successivo una parte dei costi non sarà più conteggiate sulle due componenti citati ma sarà calcolata in base al numero di svuotamenti del bidoncino.

Le novità sono tutte state spiegate nelle assemblee pubbliche delle scorse settimane e nel video incontro diffuso attraverso i canali ufficiali del Comune e reperibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=LHZAh0A_ego

Un utile strumento per la differenziazione è il dizionario del rumentologo. Seguendo il link https://www.rumentologo.it/dizionario.php (o eventualmente inserendo Solaro nel campo di ricerca al sito https://www.rumentologo.it/) si otterranno le indicazioni sull’esatto conferimento per ogni genere di rifiuto.

Tutte le indicazioni sono contenute sul nuovo calendario ecologico 2022 distribuito nei giorni scorsi in tutte le case di Solaro e disponibile anche in versione online sul sito del Comune.

Il Sindaco di Solaro Nilde Moretti: «Sin dai primi incontri che abbiamo avuto con la cittadinanza nel mese di ottobre, abbiamo capito quanto fosse fondamentale spiegare al meglio il cambiamento che non reputiamo una rivoluzione bensì un fondamentale passo in avanti verso una migliore differenziazione dei rifiuti, specialmente della parte non riciclabile. Questa nostra idea è rafforzata dai dati sulla raccolta del secco: negli ultimi quattro mesi dell’anno assistiamo ad una tendenza positiva, in media sono stati raccolti l’8% in meno di rifiuti della frazione indifferenziata rispetto agli stessi quattro mesi del 2020, con un picco di -20% nel mese di ottobre 2021 rispetto al mese di ottobre 2020. Segnale che gli incontri hanno sicuramente indicato una nuova via alla cittadinanza. Solo in questi quattro mesi del 2021 abbiamo risparmiato 53mila kg di rifiuti, differenziati meglio e dunque non destinati all’inceneritore.

Il prossimo 11 gennaio comincia un nuovo percorso virtuoso, che nel nostro caso, in quanto cittadini solaresi, in realtà è la prosecuzione di quanto fatto di buono in queste ultime settimane. Sappiamo che richiede impegno, ma continuiamo a credere che sia questa la strada giusta per lasciare ai nostri figli un paese migliore, verso un futuro più sostenibile e meno inquinato. Invito chiunque non l’avesse ancora fatto a visionare il video prodotto con Servizi Comunali sulla presentazione del nuovo servizio di raccolta, perché contiene utilissimi consigli sulla differenziazione dei rifiuti per riempire sempre di meno il nostro bidoncino del secco».

07012022