ORIGGIO – Incidente questa sera alle 20 in A8 nel tratto fra Legnano ed il bivio con l’autostrada A9: una automobile è uscita di strada, sul posto oltre alle pattuglie della polizia stradale sono accorso i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno con l’ambulanza della Croce rossa e l’automedica, che è arrivata da Varese.

Il veicolo, al momento dell’incidente, viaggiava in direzione sud, ovvero di Milano. Gli agenti della polstrada hanno deviato il traffico sulle corsie più lontane per fare i modi che i soccorsi potessero avvenire in tutta sicurezza ed hanno quindi eseguito i rilievi del sinistro, al fine di chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

(foto archivio)

09012022