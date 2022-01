Bus extraurbani fra Saronno e dintorni: il covid fa cancellare molte corse anche a Airpullman

SARONNO – Airpullman è il servizio dei bus extraurbani che, tra l’altro, collega Saronno con molte località della zona: nei giorni scorsi sia Fnma, che si occupa anch’essa del servizio di bus extraurbani, che Trenord aveva rivisto il calendario delle corse, con molti annullamenti, per la mancanza di autisti, causa covid. Una situazione alla quale non è immune Airpullman che fa sapere che “l’impegno sarà di mitigare, il più possibile, gli eventuali disservizi che si potranno verificare per carenza di personale, mettendo in campo tutta la forza lavoro disponibile. Scusandosi anticipatamente per le eventuali situazioni critiche che potrebbero verificarsi, confidando nella comprensione dell’utenza per la situazione assolutamente eccezionale, precisiamo che le stesse sono indipendenti e non imputabili a Airpullman”.

Già oggi Airpullman si trova a dover cancellare molte corse.

