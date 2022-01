x x

CISLAGO – Anche a Cislago possibili disagi nella raccolta rifiuti nei prossimi giorni: troppi operatori della nettezza urbana sono malati di covid.

“Nei giorni a venire, causa i numerosi contagi tra i propri dipendenti, la società incaricata della raccolta rifiuti potrebbe riuscire a completare il servizio solamente entro sera, e nella mattinata successiva al giorno previsto per la raccolta – precisano dal Comune – Per questo motivo, in caso di eventuali disservizi o ritardi riscontrati nella propria via o nella propria zona, si invita a contattare l’azienda della nettezza urbana al numero verde 800178973 solo dopo le 12 del giorno successivo al ritiro previsto a calendario”.

Vuoi restare aggiornato sui dati della pandemia, sui divieti e sulle novità? Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovidDall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

15012022