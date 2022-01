x x

SARONNO – “E’ stato un atto di vandalismo quello che, stanotte verso l’una, è stato compiuto ai danni delle vetrate di ingresso del municipio saronnese”.

Inizia così la nota dell’Amministrazione comunale in merito al raid vandalico che ha interessato il comune nella notte tra venerdì e sabato.

“Grazie alle immagini fornite dalla telecamera di videosorveglianza, le forze dell’ordine hanno potuto questa mattina avviare l’indagine per risalire al responsabile: un uomo incappucciato che, con il suo scooter, si è volontariamente scagliato contro le porte di ingresso del palazzo municipale, scappando subito dopo.Tutte le verifiche del caso da parte della Polizia locale sono già in corso”.

