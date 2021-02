TRADATE – Un caso di variante brasiliana, su una ragazza, è stato individuato a Tradate. Ne hanno dato notizia le autorità sanitarie. Dall’inizio della pandemia in città oltre mille e quattrocento persone sono state colpite dal virus, facendo di Tradate una delle località della provincia di Varese con il maggior numero di contagi.

A ieri infatti Tradate era la sesta località più colpita del Varesotto per numero di contagi (1.415) con una percentuale sulla popolazione residente del 7.45 per cento.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitari.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(foto: sanificazione in un ospedale della zona contro il coronavirus. Si tratta di interventi che vedono impegnato anche l’Esercito, il cui personale sta fornendo supporto alle autorità sanitarie)

26022021