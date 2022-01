x x

CERIANO LAGHETTO – Sopralluogo al campo sportivo comunale di via Strameda: “I lavori dell’ultimo lotto sono a buon punto, sia nella parte edile (sistemazione dell’area esterna) che nella parte di impiantistica idraulica ed elettrica del nuovo blocco spogliato. Grazie alle tre imprese cerianesi che stanno lavorando con cura e professionalità” dice il vicesindaco Dante Cattaneo che ha visitato la struttura con il presidente onorario del Ceriano calcio, Giuseppe Sala.

Il Ceriano milita nel campionato di Prima categoria, le opere che si sono già concretizzate al campo sportivo, e quelle in fase di realizzazione consentono di disporre di una struttura ora moderna e sempre più funzionale.

(in foto: Dante Cattaneo con Giuseppe Sala)

