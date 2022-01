x x

SARONNO – “Confermata la nostra vulcanica manager, che in tutta la sua carriera ha dimostrato di essere una vera guerriera, sia come giocatrice sia come allenatrice. La sua grinta e determinazione sono il suo marchio di fabbrica”: così l’Inox Team Saronno annuncia ufficialmente che Giovanna Palermi continuerà a guidare la squadra, in serie A1, anche nella stagione 2022.

Come coach è stato confermato Pedro Gonzalez. Originario di Cuba, Pedro è stato un giocatore di livello assoluto, sia a livello di club che con la sua nazionale. “Siamo felicissimi di averlo ancora con noi come supporto per il manager e come responsabile tecnico delle giovanili” dicono all’Inox Team. Altro coach sarà Eduardo Arocha Brea, new entry di questa stagione, direttamente dal Venezuela, Eduardo è stato un giocatore professionista negli Usa, dove ha vestito la casacca dei New York Mets, oltre che nella massima serie venezuelana, con i Magallanes e vanta dunque una grande esperienza.

Per il ruolo di preparatore atletico è stato confermato Mauro Gambera, professionista che conosce da tempo le ragazze saronnesi e che ha sempre saputo aiutarle e gestire la condizione fisica al meglio. Una certezza nell’ambito dell’aspetto fisico, che sarà importantissimo durante tutto il campionato.

(foto: Giovanna Palermi)

28012022