LIMBIATE – Con la variante Omicron ormai prevalente anche nella zona, era particolarmente al rischio di contagiarsi e contagiare ma non aveva fatto neppure la prima dose del vaccino anti-covid: il riferimento va ad un pizzaiolo di 60 anni, di Limbiate, che è finito nei guai quando l’altro giorno in pizzeria sono entrati gli agenti della polizia locale per un controllo. Non aveva i green pass, come previsto dalle norme anti-covid, ed è emerso che non si era sottoposto neppure alla prima dose. E non avera neppure fatto i tamponi per ottenere quanto meno il green passo di base.

L’uomo adesso deve pagare una sanzione da 600 euro, e se vuol continuare a svolgere il proprio lavoro, deve correre a vaccinarsi, per evitare ulteriori problemi.

