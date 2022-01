x x

SARONNO – La sicurezza stradale torna al centro del dibattito cittadino dopo l’investimento avvenuto ieri nel primo tratto di corso Italia. Poco prima delle 15 è stata colpita da una Panda una 52enne che dopo l’intervento dell’automedica e dell’ambulanza della Croce Rossa di Saronno è stata porta all’ospedale di Legnano per le cure del caso.

L’episodio ha riacceso il confronto in città sulla pericolosità dell’ultimo tratto di corso Italia che corre tra via Carcano e l’inizio con via Primo maggio. Nella stessa arteria a giugno era stato investito un altro pedone. Proprio questo incidente aveva spinto il Codacons a presentare un esposto in Procura diffidando il Comune di Saronno.

Il presidente del Codacons, Marco Maria Donzelli denunciava: “È necessario che la sicurezza della circolazione sia assicurata a tutti i cittadini. Questo non è il primo incidente che avviene in quella strada. Il Codacons reclama che venga immediatamente visionata l’area stradale in questione e che vengano rispettate tutte le giuste precauzioni previste dalla legge. La sicurezza stradale è un diritto: non è ammissibile che i cittadini siano esposti a tali rischi giornalmente”.

