SARONNO – Quest’anno si rinnova la collaborazione de ilSaronno con Marco Cenedese il saronnese esperto di make up e hair stylist che commenterà il tradizionale appuntamento del festival di Sanremo.

Ecco il primo articolo con le prime informazioni per arrivare preparati e uno schema per godersi in famiglia e con gli amici l’evento.

Domani prenderà il via la 72esima edizione del Festival di Sanremo, cinque serate in onda su Rai1 da martedì a sabato 5 febbraio.

Anche per quest’anno, terzo anno di fila, la conduzione e la direzione artistica sono stati affidati ad Amadeus che ha deciso di non avere una compagna fissa come co-condutricce ma bensì ogni sera ci sarà sempre una donna diversa: nell’ordine Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e per la finale Sabrina Ferilli.

Venticinque i cantanti in gara, un vero mix tra le leggende della musica italiana come Ranieri, Morandi, Zanicchi e artisti più giovani ma discograficamente molto attuali come Blanco, Sangiovanni, Mahmood.

Eliminata la gara delle nuove proposte che si sono già sfidati a dicembre ottenendo un posto in gara tra i big, questo lascia più spazio ai concorrenti in gara che si sfideranno con i loro brani inedito ed una serata cover prevista venerdì 4 febbraio.

Apriranno il festival i Maneskin, vincitori della scorsa edizione e vincitori del Eurovision.

Seguiranno tantissimi altri ospiti che si alterneranno sul palco dell’Ariston:

Laura Pausini già confermata per la secondo serata, Cesare Cremonini, Checco Zalone, Luca Argentero, Medusa ospiti della prima, e ancora Roul Bova, Anna Valle e tantissimi altri.

Novità anche per quanto riguarda il meccanismo delle votazioni, che comunque continuerà ad assegnare molto peso al televoto degli spettatori da casa, e la capienza dell’Ariston, l’anno scorso completamente vuoto, che quest’anno nel rispetto delle disposizioni di legge tornerà al 100%.

Non resta che prepararci per la settimana musicale più chiacchierata dell’anno, dove sicuramente non mancheranno le belle canzoni e anche qualche polemica.

Io vi accompagnerò in queste serate raccontandovi tutto il festival nel bene e nel male.Per i commenti indiretta e la pagelle vi invito a seguirmi su instagram: @marcocenedese.

I cantanti e le canzoni in gara a Sanremo 2022

Achille Lauro – “Domenica”

Aka 7even – “Perfetta così”

Ana Mena – “Duecentomila ore”

Dargen D’Amico – “Dove si balla”

Ditonellapiaga con Rettore – “Chimica”

Elisa – “O forse sei tu”

Emma – “Ogni volta è così”

Fabrizio Moro – “Sei tu”

Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”

Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”

Giusy Ferreri – “Miele”

Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”

Irama – “Ovunque sarai”

Iva Zanicchi – “Voglio amarti”

La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”

Le Vibrazioni – “Tantissimo”

Mahmood e Blanco – “Brividi”

Massimo Ranieri – “Lettera di là dal mare”

Matteo Romano – “Virale”

Michele Bravi – “Inverno dei fiori”

Noemi – “Ti amo non lo so dire”

Rkomi – “Insuperabile”

Sangiovanni – “Farfalle”

Tananai – “Sesso occasionale”

Yuman – “Ora e qui”

Se vuoi partecipare e divertirti anche tu con il TOTO SANREMO, scarica la tabella e trasformati anche tu in in giudice.