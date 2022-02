Anni di piombo: la scomparsa del “gerenzanese” Corrado Alunni

GERENZANO – E’ scomparso nei giorni scorsi Corrado Alunni, 74 anni, che per tanti anni aveva legato la propria vita con il paese di Gerenzano. E’ scomparso lo scorso 28 gennaio, Wikipedia lo definisce come un “attivista e terrorista italiano, esponente delle Brigate Rosse e delle Formazioni comuniste combattenti. La sigla Fcc viene utilizzata per la prima volta il 18 gennaio del 1978 quando, il gruppo rivendica un attentato contro una pattuglia di carabinieri in servizio di guardia al carcere di Novara. Alunni rimarrà nelle Fcc fino al giorno della sua cattura, il 13 settembre 1978, quando le forze dell’ordine irrompono in un appartamento al piano terra di via Negroli 30/2[1], a Milano, traendolo in arresto. Nel covo vengono rinvenute anche numerose armi da fuoco, materiale esplosivo e documentazione che è poi servita a far luce sulle attività di quel movimento terroristico”.

Nativo di Roma, qual’è stato il legame con Gerenzano? A Gerenzano ha abitato in centro, è stato legato ad una gerenzanese ed a Gerenzano era ritornato dopo il carcere.

(foto: Corrado Alunni negli anni di piombo)

01022022