x x

MONZA / SARONNO – Sono feriti in maniera grave i tre ragazzi a bordo dell’auto che, nella prima mattinata di oggi, si è ribaltata nel tratto finale della Saronno-Monza.

L’incidente è avvenuto intorno alle 6 di questa mattina, al rondò dei Pini di Monza; si tratta di una grande rotatoria nel tratto finale della strada provinciale Saronno-Monza. L’auto si è ribaltata ed è uscita di strada, ferendo gravemente i tre giovani, di 21, 25 e 27 anni. Due di loro sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza e San Raffaele di Milano; il terzo in codice giallo all’ospedale di Desio.

Sul posto, sono intervenute due automediche e tre ambulanze. Sono stati allertati anche vigili del fuoco e polizia locale, che sono giunti sul posto. Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente.

(foto d’archivio)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn