TRADATE – Il Tradate perde il big match di Prima categoria contro l’Ispra: la trasferta nel nord della provincia oggi non ha portato bene ai tradatesi, subito sotto di una rete per il calcio di rigore trasformato da Pavanello dopo un paio di minuti soltanto. Nella ripresa il momentaneo pari del Tradate grazie a Stefanazzi, appostato in area, al 8′; ma il finale e della squadra di casa con il gol di Ba e Coulibaly.

Ispra-Tradate 3-1

ISPRA: Essis, Cerutti, Darda, Gaballo, Brovelli, Modde, Pavanello, Oldrini, Verde S., Golisciano, Coulibaly. A disp. Bressan, Del Vitto, Antonetti, Ba, Madera, Bousselk, Barone, Magistri. All. Pasetti.

TRADATE: Martignoni, Ferrenti, Ciambelli, Ventola, Moretti, Simone, Amato, Mehmetaj, Knouzi, Lattuada, Stefanazzi. A disp. Zerboni, Galluzzo M., Maglio, Cavalleri, Belarbi, Boldini. All. Fera.

Arbitro: Martini di Varese.

Marcatori: 3′ pt Pavanello (I) (rig.), 8′ st Stefanazzi (T), 23′ st Ba (I), 45′ st Coulibaly (I).

(foto archivio)

13022022