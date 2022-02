Calcio 2′ cat. I, reti bianche nel ritorno in campo della Gerenzanese

x x

GERENZANO- Dopo il lungo stop del campionato a causa del covid, si torna in campo per la nuova giornata del campionato di Seconda Categoria nel girone I. Il match combattuto tra Gerenzanese e Novedrate termina, però a reti bianche sul risultato di 0 a 0.

Nel primo tempo le squadre si sono studiate molto, infatti ci sono state poche emozioni, se non una grande azione della Gerenzanese con un lancio dalla difesa per lo stop di Donadel, che serve Longoni, ma il tiro finisce di poco fuori dallo specchio della porta.

Il secondo tempo si è aperto con un infortunio molto serio di un giocatore della squadra ospite, dal quale è scaturito un pronto intervento dell’ambulanza. Anche in questa parte di gioco, la partita è stata molto frammentata da falli che hanno portato all’espulsione di Mason. Anche in superiorità numerica, però, la squadra di Pignatiello non è stata decisa nel portare a casa i 3 punti. Da segnalare un errore davanti alla porta di Rampoldi e un azione in contropiede da parte del Novedrate con l’attaccante che però sbaglia il colpo decisivo sotto la porta. Partita che termina cosi con uno 0 a 0.



GERENZANESE-NOVEDRATE 0-0

GERENZANESE: Salvadore, Gambino (25′ s.t. Restelli), Sponsale (33′ s.t. Zaffaroni), Longoni (14′ s.t. Iacolare), Boeri, Franchi, Spitaleri, Rimoldi (22′ s.t. Di Lio), Donadel, Quici, Cattaneo (8′ s.t. Rampoldi). A disp: Girola, Daga, Sala.

ALL. Pignatiello.

NOVEDRATE: Bestetti, Mason, Benzoni (43′ s.t. Abbondi), Ronzoni, Romano (7′ s.t. Luchetti), Ez Zahraoui, Rivolta (1’s.t. Cazzulani), Bredice (26′ s.t. Galimberti), Lavozza, Cimetti (7′ s.t. Colombo), Allievi. A disp: Venuti, Marzorati, Colombo, Gbabre, Busnelli.

ALL. Santambrogio.