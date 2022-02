x x

VENEGONO SUPERIORE – Reduce dalla vittoria infrasettimanale sul Base 96, la Varesina domenica pomeriggio non si ripete, e si accontenta del pari con la Sestese. Sbocca il risultato in avvio Colombo che si invola verso la rete; il pari al 25′ con un tocco di Garcia per Poesio che calcia all’incrocio dei pali.

Varesina-Sestese 1-1

VARESINA: Spadavecchia, Zefi, Mira, Bernardi, Poesio, Tripoli (30’ st Sarr), Deodato (46’ st Tomasini), Garcia (19’ st Scaramuzza), Gregov, Schieppati (33’ st Essan), Fumagalli (35’ st Kate). A disposizione Castelli, Nejmi, Grasso, Gottardi. All. Spilli.

SESTESE: Menegon, Lunghi, Frigerio, Bigioni, Cusaro, Marioli, Fall (33’ st Dellavedova), Papasodaro, Selpa, Pedrabissi (45’ st Mandracchia), Colombo (45’ st Russo). A disposizione Passaretta, Bossi, Brugni, Dell’Aera, Tramutoli, Zorzetto. All. Roncari.

Arbitro: Testaì di Catania (Corbetta di Como e Savoldi di Brescia).

Marcatori: 8’ pt Colombo (S), 25’ pt Poesio (V).

(foto archivio: azione di gioco di un precedente incontro della Varesina)

13022022