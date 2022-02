x x

SARONNO – Malore in auto, l’automobilista ha chiesto soccorso e sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco ed ambulanza del Sos Uboldo: è successo oggi alle 12.10 lungo l’ex statale Varesina alle porte di Saronno, all’altezza del “rondò della locomotiva” al’incrocio con via Novara e nei pressi della Rotonda di Saronno, il centro ristorativo e commerciale all’uscita dell’autostrada. L’interessato si è comunque ben presto ripreso.

Oggi alle 8.20 in via Dante Alighieri a Rovello Porro scontro fra due automobili, con due contusi: si tratta di una donna di 63 anni ed una di 47; sono state trasportate in ospedale a Saronno per essere medicate, non sono gravi. Sul posto coi carabinieri, una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca.

Oggi alle 16.15 a Cesate tamponamento fra due automobili in via Puccini, un bimbo di 4 anni ha avuto bisogno di cure mediche, ed è stato trasportato da una ambulanza della Croce viola all’ospedale di Garbagnate Milanese per gli accertamenti del caso. Sul luogo del sinistro anche la polizia locale cesatese per i rilievi dell’incidente.

