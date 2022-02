x x

UBOLDO – Anche i sommozzatori dei pompieri stanno cercando Concetta Lo Cicero: oggi sono andate avanti, senza esito, le ricerche della donna scomparsa ormai da una settimana e son entrati in azione anche gli uomini-rana nel fiume Olona. Dal centro di coordinamento allestito da vigili del fuoco e protezione civile in via 4 novemnbre a Uboldo sono ripartire le squadre che stanno scandagliando tutto il territorio circostante, in un raggio di una quindicina di chilometri attorno al ripetitore telefonico al quale lo scorso lunedì notte poco prima delle 23 si era collegato il telefonino di Concetta. Le ricerche dunque riguardano boschi e campagne di Uboldo, Gerenzano, Rescaldina sino ad Origgio e Castellanza.

Non hanno dato alcun esito neanche gli appelli comparsi sui social. Concetta Lo Cicero è la donna di Nerviano di cui non si hanno più notizia da lunedì. L’ultima volta è stata vista, alle 18, all’ospedale di Castellanza. Ha 69 anni, soffre di Alzheimer e quindi potrebbe essere in stato confusionale. L’ultima volta che è stata vista indossava un giubbotto leopardato, leggings neri e stivali grigi, ed aveva una borsa blu.

