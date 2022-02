x x

SARONNO – E’ previsto per questa sera, alle 20.30, il primo incontro tematico di Officina Vivaio, per discutere con la cittadinanza il futuro dell’area ex Isotta Fraschini. Il titolo della prima serata: “L’Armatura del progetto: il parco da 60.000 mq”.



Tema della serata, naturalmente, sarà il parco all’interno dell’area di progetto. Si parlerà quindi del patrimonio arboreo, dei criteri di ripopolazione, del bosco e della sua possibile gestione, delle bonifiche. Interverranno, in qualità di relatori, Francesco Radrizzani, agronomo, e Luca Pizzi, geologo, i professionisti che si sono occupati degli interventi sull’area ex-Isotta.



Al termine della presentazione, sarà possibile per i presenti porre delle domande. La serata sarà anche trasmessa in streaming sui canali social di Vivaio Saronno e le domande più interessanti verranno sottoposte ai relatori.

Tutti coloro che volessero partecipare in presenza, devono prenotare il proprio posto sul sito vivaiosaronno.org/events. L’accesso sarà regolamentato, fino a esaurimento posti, secondo le normative Covid vigenti.

