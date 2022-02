x x

LIMBIATE – Controlli in Brianza da parte della Guardia di finanza di Monza che ha distribuito sanzioni pecuniarie per più di 57 mila euro per una serie di irregolarità nell’esposizione e pubblicazione dei prezzi del carburante applicati alla clientela, da parte di gestori di stazioni di servizio nella zona. Due gestori sono stati inoltre chiamati a rispondere del presunto impiego di mano d’opera in “nero”.

Questo il bilancio degli accertamenti che sono stati eseguito dalle Fiamme gialle de comando provinciale monzese della Finanza di Monza. Varie le irregolarità contestate come quella di non avere esposto in modo chiaro e visibli i prezzi del carburante (3 i casi contestati, con sanzioni per 3.000 euro), e la mancata comunicazione periodica dei prezzi al Ministero per lo svilippo economico (11 i casi riscontrati con sanzioni per 54 mila e 600 euro).

(foto archivio: una pattuglia della Guardia di finanza diurante un servizio sul territorio)

15022022