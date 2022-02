x x

SARONNO – “Loro si prendono la città di notte! Bivaccano in piazza De Gasperi lasciando ogni genere di rifiuti per poi fare dei “falò” per scaldarsi dal freddo, poveretti. Nelle immagini che i commercianti mi hanno inviato non serve dire altro…” A parlare è il saronnese Paolo Bocedi, presidente nazionale dell’associazione anti-racket Sos Italia libera ed in città membro della commissione comunale sicurezza.

A Bocedi si sono rivolti diversi esercenti di quella zona, per sottolineare la situazione che si vive in piazza De Gasperi, area che il Comune vorrebbe completamente riqualificare”.

Le foto denuncia: dai falò alla sporcizia

Alcuni negozianti del quartiere hanno realizzato un vero e proprio reportage fotografico (che qui riportiamo in parte) che testimonia la situazione, soprattutto nell’area più defilata del piazzale dove si posizionano spesso senza tetto e balordi. C’è anche chi per scaldarsi spesso accande degli improvvisati falò, col rischio di causare degli incendi.

16022022