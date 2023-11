SARONNO – “Ma perchè il Comune non interviene?” E’ il quesito che il cronista si sente porre al parchetto comunale di via Biffi, ormai da mesi gli utenti – mamme e nonni che portano figli e nipotini – hanno denunciato le problematiche che si registrano nell’area verde, ma senza alcun riscontro. Nel tempo non è cambiato niente.

Bambini a rischio

Una visita allo spazio verde, che si trova a due passi dalle scuola elementare Pizzigoni e vicino a case e condomini nella zona di Regina Pacis, conferma che tutte le problematiche già riscontrate in passato, sono ancora tutte presenti. Il plexi della pista di pattinaggio è malconcio, ne mancano alcune porzioni, altre sono cadute a terra, altre abbandonate in un angolo. Evidente il rischio che, giocando, i bimbi possano farsi del male. Stesso discorso per quanto riguarda il palchetto in cemento, ci sono gradine malconci, nessuna recinzione o parapetto. Accanto una cabina (forse elettrica) con la porticina rotta e quindi chiunque ci può mettere la mani all’interno, attorno sporcizia, imbrattamenti sui muri, vetri in frantumi.

Video su TikTok

La scorsa estate a smuovere le acque il vicesindaco della vicina Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, rispondendo alla “chiamata” di alcuni genitori si era recato sul posto per un sopralluogo, aveva a sua volta chiesto al Comune di Saronno di intervenire ed aveva anche realizzato un video sul degrado del parco, video diventato virale su TikTok.

(foto: alcune immagini del degrado nell’area di via Biffi)

02112023