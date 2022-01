x x

SARONNO – L’assessore comunale alla Rigenerazione urbana la chiama “il non luogo”. Pieno centro storico ma la grande piazza De Gasperi è dove più spesso si trovano a intervenire polizia locale e carabinieri, dove ci sono i balordi che bevano troppo e dove le attività commerciali spesso faticano a fare il pieno, pur trovandosi nel cuore di Saronno. Un trend che l’Amministrazione civica vuole invertire, obiettivo il rilancio e con esso una maggiore sicurezza.

Ne ha parlato nei giorni scorsi l’assessore all’urbanistica Alessandro Merlotti ai microfoni di Radiorizzonti, ricordando il coordinamento anche con gli altri assessorati per giungere a rivitalizzare e migliorare il centro, seguendo un preciso teorema: più persone, in una città più bella, anche più sicurezza.

Ma quali saranno gli ingredienti di questa “rigenerazione”? Non solo una migliore illuminazione ed miglior arredo urbano, e più pulizia perchè “c’è chi scambia i portici in urinatoi”, ma anche una riprogettazione della piazza “dove le criticità sono evidenti, dagli alti marciapiedi alle rampe per i posteggi sotterranei, anche in luoghi dove intralciano il passaggio”. Per giungere, presto, ad un progetto condiviso si cercherà la collaborazione di chi abita da quelle parti e dei negozianti.



Per trovare i soldi e fare tutto il Comune cerca i fondi regionali. E guarda in particolare ad un bando regionale per la riqualificazione ed al rilancio economico, sociale e territoriale. “E’ previsto con due finestre di partecipazione – ha ricordato Merlotti – e vogliamo entrarvi dalla seconda, ad inizio estate, per arrivare entro quella data con un progetto complessivo, con focus su piazza De Gasperi”.

Come sarà la futura piazza De Gasperi? Sicuramente più “pedonale” di oggi, visto che si tratta di una delle poche aree del centro storico che, dalla precedente amministrazione, è stata parzialmente riaperta alle auto.

