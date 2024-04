Città

SARONNO – Contro il degrado: il Comune pubblicherà foto di discariche su Fb e Saronno 7. “Verrà avviata in questi giorni dall’Amministrazione comunale una campagna di contrasto agli abbandoni di rifiuti sul territorio e al degrado urbano”. Inizia così la nota dell’Amministrazione comunale condivisa oggi 23 aprile per annunciare una nuova iniziativa di sensibilizzazione contro il degrado.

E’ stato necessario l’intervento del carro attrezzi per rimuovere l’utilitaria che lunedì 23 aprile è stato protagonista di un incidente stradale in via Miola.

Può sembrare una dinamica insolita ma in realtà è un incidente decisamente frequente quello che vede un ciclista finire a terra non colpito da una macchina in transito ma dal conducente o dal passeggero che apre la portiera.

Due minorenni, uno di 17 ed uno di 14 anni abitanti nel Comasco, ed un diciottenne albanese residente a Lentate sul Seveso sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri, al termine di una serie di indagini in relazione ad un episodio avvenuto nei giorni scorsi.

