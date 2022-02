x x

VARESE – Quattordici famiglie sono state temporaneamente evacuate da uno stabile di Varese, la scorse notte, a causa di un furioso incendio sviluppatosi negli scantinati.

E’ successo nel capoluogo provinciale alle 00.30, in via Domenico Adamoli. Per cause in corso di accertamento lo scantinato di un condominio è stato infatti interessato da un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede cittadina con due autopompe, un’autoscala e un autobotte. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Durante le operazioni quattordici famiglie hanno dovuto abbandonare lo stabile. Al termine dello spegnimento due unità abitative sono state dichiarate inagibili, gli occupanti hanno trovato ospitalità altrove. Sul posto anche carabinieri e polizia locale; da chiarire le cause dell’accaduto.

(foto: un momento dell’intervento dei vigili del fuoco varesino per l’incendio che si è sviluppato nello scantinato del condominio di via Domenico Adamoli e che ha determinato la temporanea evacuazione di 14 famiglie)

