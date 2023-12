iltra2

VARESE – Questa sera, intorno alle 20.30 i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente a Varese, precisamente in via Gaspare Gozzi, per un incendio che ha interessato il tetto di un edificio. Grazie alla pronta risposta delle squadre di soccorso, l’incidente è stato controllato rapidamente. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Tradate, dotati di un’autopompa, e quelli della sede di Varese, con un’autobotte, un’autoscala e un’altra autopompa.

Grazie all’operato tempestivo e competente degli operatori, l’incendio è stato prontamente domato e l’area è stata messa in sicurezza. Fortunatamente, non si sono verificati feriti a seguito dell’incidente. Al momento sono in corso le indagini per determinare l’origine e la causa dell’incendio.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: i vigili del fuoco in via Gozzi a Varese questa sera)

07122023