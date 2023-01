x x

VARESE – Oggi alle 8.30 a Varese in viale Belforte si è verificato un incendio in una fonderia. Le fiamme hanno interessato un trasformatore della media tensione. Sul posto stanno operando dodici vigili del fuoco con un’autopompa, due autobotti e un’autoscala. Le operazioni sono coordinate da un funzionario tecnico dei vigili del fuoco. L’incendio è sotto controllo e sono in corso le operazioni di bonifica.

I vigili del fuoco hanno spento l’incendio; le fiamme hanno interessato il locale trasformatore della media tensione che è stato dichiarato inagibile. Nessun problema per il resto dell’attività produttiva. Non si sono registrati feriti.

(foto: una delle fasi dell’intervento dei vigili del fuoco)

