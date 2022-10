x x

VARESE – Incendio stamane alla Una hotels di via Albani alla periferia nord di Varese. L’allarme è stato dato poco dopo le 10 e ul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco con due autopompe, un’autoscala e un autobotte.

Le fiamme hanno interessato degli impianti posti all’esterno e in facciata dello stabile, l’incendio è stato quindi posto sotto controllo. Le addetti dell’albergo hanno gestito le prime fasi dell’emergenza e non si sono registrate particolari criticità ne tra i dipendenti ne tra gli ospiti. La parte interna dello stabile non è stata interessata. Sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza.

(foto: alcune immagini dell’intervento dei vigili del fuoco questo pomeriggio)

