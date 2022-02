x x

LOMAZZO – “E’ attiva la modifica della carreggiata stradale in via Roma a Manera per consentire i lavori di predisposizione della nuova rotatoria in via di ultimazione“: a comunicarlo è l’Amministrazione civica di Lomazzo, che annuncia quindi gli ultimi sviluppi dei lavori in corso lungo una arteria importante alla periferia del paese. La nuova rotatoria consentirà di fare defluire meglio il traffico e di incrementare la sicurezza stradale.

Da parte dei responsabili dell’ente locale anche un suggerimento rivolto a tutti gli automobilisti in transito: “Si invita a prestare attenzione alle modifiche alla conformazione della carreggiata”.

(foto Comune Lomazzo: alcune immagini dei lavori in corso in via Roma a Manera per la realizzazione della nuova rotonda)

