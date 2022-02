x x

PAVIA – La nebbia non ha fermato, ieri sera, il recupero d’Eccellenza fra Pavia e Ardor Lazzate, con tanti gol e pareggio conclusivo: 2-2. A segno per gli ospiti il bomber Berberi al 31′, momentaneo pari cinque minuti dopo da parte di Donadio ma al 42′ Cavalcante riporta avanti i lazzatesi. Nella ripresa il risultato si fissa nel finale: al 40′ a segno Bargiggia. Si è giocato allo stadio pavese, un incontro come detto caratterizzato dalla presenza della nebbia in una serata particolarmente fredda e tipicamente invernale.

Pavia-Ardor Lazzate 2-2

PAVIA: Picone, Negri, Calvi, Della Volpe, Di Bartolo, Marku, Bargiggia, Moratti, Blazevic, Donadio, Carigliano. A disposizione Margarita, Galimberti, Lorino, Nucera, Sako, Giani, Podda, Montanaro, Scognamiglio. All. Fiorito.

ARDOR LAZZATE: Bozzato, Cavalcante, D’Onofrio, Baldan, D’Astoli, Fossati, Corona, Artaria, Berberi, Peverelli, Torin. A disposizione Ferloni, Martini, Moja, Giandinoto, Pedrazzini, Sandrini, Ferrari, Bertano, Lombardi. All. Mastrolonardo.

(foto: nebbia allo stadio di Pavia per l’incontro fra i locali e l’Ardor Lazzate)

17022022