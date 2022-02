x x

SARONNO – Pomeriggio di passione per gli automobilisti che si trovano ad attraversare la città di Saronno. Il cantiere aperto in via Marconi, poco prima della rotonda con via Miola ha costretto a deviare il traffico su via Visconti provocando code e rallentamenti.

Diverse le lamentele arrivati da chi si è trovato a fare i conti con la chiusura, l’allungamento dei percorsi e anche qualche coda. In mattinata il traffico nella zona, per la precisione nella parallela via Roma, era già stato difficoltoso per le potature dei bagolari. A rendere ancor più complessa la situazione il cantiere aperto in via Parini.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn