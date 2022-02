x x

SARONNO – Mattinata movimentata ieri, giovedì 17 febbraio, quando un bimbo di due anni ha inavvertitamente chiuso il papà all’interno della camera da letto dell’abitazione di famiglia in via Miola.

Il papà ha subito chiesto aiuto e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno. Una situazione davvero difficile perchè l’appartamento, aveva le inferiate alle finestre e la porta d’ingresso era chiusa a chiave. Un posto è arrivata anche la mamma del piccolo che con le chiavi ha permesso di aprire la porta principale mentre i pompieri si erano comunque già attrezzati per raggiungere l’appartamento con le scale dalle zona garage.

Tutto si è concluso in meno di un’ora senza il bisogno di mezzi di soccorso solo con una grande preoccupazione da parte di mamma e papà comunque poi sollevatissimi dall’abbraccio finale al proprio bimbo.

