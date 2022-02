x x

SARONNO – Prosegue la campagna nazionale vaccinazioni Covid-19 e nonostante il forte incremento ottenuto negli ultimi mesi, molti sono coloro che devono ancora effettuare la terza dose booster. Per consentire ai cittadini di Saronno e dei paesi limitrofi di avere maggior accesso al richiamo per la terza dose, la Farmacia Comunale 2 è stata abilitata a “Punto vaccini terza dose booster”.



• I farmacisti della Farmacia 2 hanno ottenuto l’abilitazione alla funzione di “Farmacisti vaccinatori”, in seguito all’iter di formazione previsto da Ats Insubria per l’accreditamento delle farmacie lombarde in qualità di Punti Vaccino Booster Covid-19.

• La somministrazione del vaccino, esclusivamente “Comirnaty – Pfizer/BioNtech” 3a dose, viene effettuata gratuitamente agli adulti e ai ragazzi a partire dai 12 anni di età a 120 giorni di distanza dall’ultimo evento (vaccinazione o infezione Covid).

• La prenotazione del richiamo può essere effettuata tramite l’app “Farmacie Saronno Servizi” o direttamente in farmacia. Il vaccino viene somministrato a seguito di un attento iter di valutazione dello stato di salute del paziente. Contestualmente alla somministrazione

del vaccino è possibile, facoltativamente, eseguire un tampone rapido antigenico, al costo di 15 €, per assicurare che la somministrazione del booster avvenga in assenza di positività al virus.



• “Il rilascio del certificato di vaccinazione avviene con la stessa modalità e tempistiche dei centri vaccinali territoriali. L’attività svolta dalla nostra Farmacia Comunale risponde all’esigenza di supportare i centri vaccini e i medici di base nel proseguimento della campagna vaccinale contro il virus e, al contempo, di svolgere un ruolo di supporto informativo verso i saronnesi che hanno necessità di ricevere chiarimenti o risposte in merito alle modalità e alle tempistiche da seguire rispetto al proprio stato di salute. Pertanto va inquadrata necessariamente come iniziativa di affiancamento e integrazione, e non di sostituzione, al lavoro quotidianamente svolto dai Centri Vaccinali del nostro territorio.” ha dichiarato Pietro Insinnamo, Presidente di Saronno Servizi Spa.

(foto d’archivio)

18022022