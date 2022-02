x x

SARONNO – E’ l’architetto 38enne Francesca Pozzoli il nuovo assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Saronno. La presentazione ufficiale è arrivata stamattina in Villa Gianetti alle 11 dopo la firma in Municipio per le deleghe ai Lavori Pubblici e Decoro urbano

Il cambio in Giunta è stato reso necessario dal ritiro delle deleghe ai Lavori Pubblici, al Decoro Urbano e all’Innovazione a Novella Ciceroni voluto dal sindaco Augusto Airoldi per motivi di merito e metodo. A poco più di un mese la nomina del nuovo esponente della Giunta che risponde ai requisiti imposti dal sindaco per il suo team.

“Condivide il programma elettorale dell’Amministrazione che al momento in cui abbiamo parlato sapeva meglio di noi – ha esordito il sindaco Augusto Airoldi – Francesca si viene ad inserire in manira organica nella Giunta sono contento di aver trovato un assesore con le caratterische che volevo. Queste sono deleghe essenziali soprattutto in ottica Pnrr. Francesca sale su un treno in corsa non facendo rallentare ma accellerare”.

“Sia il suo percorso formativo sia i temi che ha affrontato nella sua attività professionale sono coerenti con il nostro programma – ha tenuto a ribadire il sindaco – basti dire che la sua tesi di laura specialistica è sulla qualità urbana per questo è facile immaginare la collaborazione con assesore alla Rigenerazione Urbana. Si è occupata anche di biodiversità urbana tema di cui si sta operando anche Casali. E’ nata a Tradate, ha lo studio a Saronno e da poco traferita ad Ceriano, Saronno sconfinata dal punto di vista logistico ci sta tutta”.

“Saronno è una città che vivo e che conosco” ha spiegato il neo assessore rimarcando come ancora la studio in città malgrado il recente trasferimento di residenza a Ceriano. Ha spiegato come le parole chiave della propria attività saranno la qualità urbana e il fare rete a partire dalla collaborazione con gli altri esponeti della Giunta. “Sarà una sfida impegnativa – ha continuato – che mi fa piacere affrontare perchè secondo me Saronno, a seguito degli anni bui della pandemia, ha voglia di rinascere e trasformarsi con temi importanti come il consumo di suolo zero. Anche per questo sono pronta a mettere al servizio la prima professionalità”

Il nuovo esponentie della giunta ha rimarcato la propria attenzione a seguire i progetti sul campo “il mio non sarà un lavoro da scrivania, sono abituata ad andare in cantiere per il mio lavoro e lo farò anche come assessore”.

Rispondendo ai giornalisti Airoldi precisa:”Non è organica a nessun partito della maggioranza, pur condividendo il programma, ma non cambierà gli equilibri della maggioranza. Sarà un tecnico. Una scelta diversa rispetto al presedente”.

La delega all’Innocazione rimane al sindaco Augusto Airoldi.