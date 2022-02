x x

MILANO – La Rossella ETS Caronno Pertusella rientra dalla trasferta in terra milanese con tre punti. Gli uomini di Claudio Gervasoni hanno infatti battuto il Gonzaga Milano con il punteggio di 3-1 nel recupero della 6ª giornata del Girone B del campionato di volley maschile di Serie B.

Vinto il primo parziale in scioltezza (25-17), Caronno Pertusella si fa sorprendere in quello successivo, vinto dal Gonzaga 25-22. Gli ospiti tornano però in carreggiata, chiudendo il terzo e il quarto set con il punteggio di 25-18 e 25-20.

La Rossella ETS Caronno Pertusella si conferma così in testa alla classifica con 33 punti, uno in più rispetto ai “cugini” della Pallavolo Saronno vittoriosi in trasferta contro i Diavoli Rosa Brugherio.