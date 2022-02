x x

CISLAGO – In una domenica soleggiata al campo della squadra Cistellum va in scena la ventesima giornata del campionato di seconda categoria Legnano che vede lo scontro tra Cistellum e Sommese.

La gara inizia e tutto è tranquillo: fino alla fine del primo tempo la partita è parecchio equilibrata, con leggero dominio Cistellum; questo porta a uno 0 – 0 all’intervallo.

Tutto il contrario è il secondo tempo invece; infatti, subito dopo 10′ dall’inizio della seconda frazione di gara, la squadra di casa si porta avanti con una punizione dai 20 metri di Costanzo. Appena dopo il gol, arrivano una serie di ammonizioni e un espulsione, che rendono il match molto più nervoso, anche dovuto ad alcune scelte arbitrali dubbie. Dall’ 85’esimo poi, succede di tutto. Infatti, Roma fa un grande intervento difensivo e di testa salva in angolo. Dopo varie occasioni per la Cistellum, all’ultimo minuto di gioco arriva il pareggio della Sommese: Zaro, completa un tiro perfetto su punizione. La gara così, finisce in parità e le due squadre si portano a casa un punto a testa.

Cistellum – Sommese 1-1

CISTELLUM: D’Auria, Roma, Moiana, Albani, Morosi, Fusetti (10′ st Radice), Bonfrate (19′ st Colombo), Costanzo, Remonato, Rimoldi, Bosotti (12′ st Bene 23′ st Montan). A disposizione: Cozzi, Iovine, Pusceddu, Radice. All. Giussani Dario.

SOMMESE: Vitareri, D’Arenzio (40′ st Rabaini), Montagnoli, Peroni, Ferrario, Gennari (11′ st Siracusa), Marzetta, Bellin, Sterlicchio (38′ st Martinello), Zaro, Ianni (32′ st Giacchino). A disposizione: Giannello, Terzi, Brun. All. Peloso Patrick