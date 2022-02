x x

SARONNO – L’immagine di una bandiera arcobaleno con la scritta pace accompagna sui social la nota dell’Amministrazione comunale in merito all’invasione russa dell’Ucraina. Su Facebook e Telegram è stato condiviso un breve testo dal titolo “Crisi Ucraina: guerra da condannare”

Ecco il testo integrale della nota

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Saronno si stringono intorno al popolo ucraino e alle sue istituzioni per la tragedia che sta accadendo in queste ore e condannano ogni azione di forza e di distruzione nei confronti dell’Ucraina.

La guerra e la violenza sono sempre il problema e mai la soluzione: la pace globale deve essere l’obiettivo principale di ogni Nazione.

