CERIANO LAGHETTO – “Una grande, grandissima sorpresa. Grazie al presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, per aver presenziato al 25′ compleanno della nostra sezione leghista“. Così il sindaco di Ceriano Laghetto, ed esponente leghista Roberto Crippa.

L’altra sera soci e simpatizzanti della Lega di Ceriano hanno festeggiato i venticinque anni di attività in paese ed all’appuntamento ha dunque partecipato pure il governatore Fontana, che si è complimentato con Crippa e gli altri esponenti locali della Lega per il traguardo che è stato raggiunto.

(foto: vicesindaco e sindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo e Roberto Crippa, con il governatore Attilio Fontana alla festa per i venticinque anni della Lega in paese)

