x x

CISLAGO Riceviamo e pubblichiamo la comunicazione alla cittadinanza a sostegno della pace in Ucraina, promossa dal Comune di Cislago.

“La comunità di Cislago ripudia la guerra, come sancito dalla Costituzione Italiana, e chiede a gran voce che si faccia il possibile per giungere alla pace. Alla luce del drammatico conflitto in corso sul territorio Ucraino, l’Amministrazione Comunale organizza per domani, domenica 27 febbraio alle ore 11.15, un corteo con partenza dal comune. Si invitano tutte le cittadine e i cittadini, le associazioni territoriali e i gruppi politici a partecipare, con soli simboli di pace e solidarietà alla popolazione civile. Simbolicamente chiediamo a tutti di indossare un drappo bianco.”

L’amministrazione specifica che la manifestazione si svolgerà secondo le norme anticovid vigenti.

26022022

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn