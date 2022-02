x x

SARONNO / ORIGGIO – Due incidenti stradali oggi sui tratti locali delle autostrade. Nei pressi dello svincolo di Origgio ovest sulla A8 alle 14.05 una automobile è uscita di strada mentre viaggiava in direzione nord. Sul posto è accorsa una pattuglia della polizia stradale ed è arrivata l’ambulanza della Misericordia di Arese per soccorrere il conducente della vettura, un ragazzo di 24 anni, che comunque non ha sofferto gravi conseguenze. Per effetto del sinistro, si è creato qualche rallentamento nella corsia di marcia verso Varese.

Sulla A9 invece, in direzione Como, nel tratto fra Saronno e Turate altro incidente, alle 10.40 è accorsa una pattuglia della polizia stradale ed una ambulanza della Croce rossa proveniente da Saronno, per soccorrere un automobilista, che è stato medicato direttamente sul posto. Non è stato infatti necessario il trasporto in ospedale.

(foto archivio: una pattuglia della polizia stradale allo svincolo di Turate della autostrada A9)

