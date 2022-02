x x

SARONNO – Ladri in azione all’ora di pranzo l’altro giorno nell’area della Rotonda di Saronno, lo spazio ristorativo e commerciale di viale Lazzaroni nei pressi dell’uscita saronnese dell’autostrada A9. E’ stata presa di mira ua automobile posteggiata: rotto il vetro di uno dei finestrini, i ladri hanno preso quel che c’era nell’abitacolo, un bottino di entità non trascurabile visto che hanno rubato un personal computer, un paio di hard disc ed effetti personali della proprietaria della vettura. La quale non ha potuto fare altro che prendere atto dell’accaduto e presentare una denuncia contro ignoti ai carabinieri.

Si è adesso alla ricerca di eventuali testimoni, visto che il fatto si è verificato in pieno giorno ed in un luogo dove l’andirivieni è sempre piuttosto intenso.

(foto: una pattuglia dei carabinieri all’ingresso dell’area della Rotonda di Saronno in viale Lazzaroni)

26022022