UBOLDO / COGLIATE – Finite le fasi più acute dell’emergenza coronavirus, quando soprattutto di sera e di notte c’era in giro ben poca gente e dunque anche gli eventuali sospetti saltavano subito all’occhio, con l’aumento della circolazione veicolo ed anche con le persone che hanno ripreso una vita più “sociale”, sono purtroppo però tornati in piena attività anche i topi d’appartamento. In zona ultimamente sono stati segnalati molti episodi, l’ultimo della serie proprio la notte scorsa attorno alle 23 in via Piave a Cogliate, i ladri hanno cercato di svaligiare una abitazione ma i proprietari erano in casa ed allora sono scappati.

Sempre ieri anche un colpo diurno, in via Dell’Acqua a Uboldo.

(foto archivio)

26022022