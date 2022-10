x x

UBOLDO – “Quelli che… con Luca Onlus” riceverà in donazione da Como 1907 gli introiti derivanti dai biglietti dello stadio venduti fino a fine novembre, i proventi di quest’iniziativa verranno reimpiegati in favore della lotta contro la leucemia infantile.

In una nota della squadra calcistica è riportato quanto segue.

“Essere bambini dovrebbe significare giocare a calcio, mangiare un gelato e tutte le cose che ci ricordiamo di aver fatto da piccoli. Essere bambini dovrebbe significare vivere la vita liberamente.

Molti di noi sono genitori, nessuno di noi vuole vedere i propri figli soffrire e nessuno può immaginare che se ne possano andare prima di noi.

Quando i nostri tifosi ci hanno portato al centro per la cura della leucemia, non potevamo credere a quello che alcuni genitori hanno dovuto passare. Non possiamo stare senza far nulla. Dobbiamo aiutarli!

Il primo passo è quello di devolvere tutti gli introiti dei biglietti da qui a fine novembre all’associazione di beneficenza per la leucemia “Quelli che… con Luca Onlus”. Ma il nostro impegno non finisce qui, metteremo a punto un piano più duraturo e speriamo di lanciare presto anche quello. Per ora ci vediamo allo stadio e facciamo in modo di essere al fianco delle famiglie che soffrono per aiutare a combattere le malattie dei loro figli. Siamo al fianco dei medici e dei ricercatori affinché abbiano tutto ciò di cui necessitano per permettere ai bambini di stare meglio.”

(Foto d’archivio: una recente iniziativa dell’associazione)

