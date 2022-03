x x

CISLAGO – Ciclista investito stamattina in via Battisti all’intersezione via Veneto. Poco dopo le 10 all’interno della rotatoria si è verificato l’impatto tra un ciclista di 89 anni e un’autovettura condotta da una cinquantenne.

La conducente si è fermata così come passanti ed automobilisti per aiutare l’anziano fino a terra. E’ stata messa in allarme la centrale Areu che ha inviato sul posto un’ambulanza di Croce Rossa Saronno per soccorrere il ferito. Il ciclista, trasportato a Saronno in codice verde se l’è cavata, secondo i primi accertamenti con escoriazioni e contusioni. Sul posto anche la polizia locale guidata dal comandante Marco Cantoni per i rilievi di competenza. Sono, infatti, in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica di quanto accaduto. Lievi disagi, anche grazie all’impegno degli agenti per deviare il traffico, per la circolazione veicolare.

—-

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn