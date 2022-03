x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale in merito agli abbattimenti di piante in area privata.

Gli abbattimenti di alberi in via Damiano Chiesa iniziati in data 1 marzo – prevalentemente appartenenti alle specie Pinus, Quercus, Picea, Acer – sono stati autorizzati in quanto cresciuti nella fascia di rispetto di cui al vincolo posto dall’art. 52 del D.P.R. 753/1980 (divieto di far crescere alberi a distanza inferiore a mt sei dalla più vicina rotaia dei tracciati delle ferrovie, e comunque a una distanza inferiore all’altezza massima raggiungile dall’albero aumentata di metri due), nonché per la presenza in questo giardino privato di alberi filati, ovvero dal fusto sottile e fragile, malformati e pericolosi.

Tale condizione è stata documentata da due periti agronomi designati dalla proprietà, e successivamente accertata dall’agronomo consulente del Comune tramite sopralluogo in campo e successiva perizia di fine gennaio 2022.



A seguito dell’abbattimento, alla proprietà è stata richiesta la piantumazione di sessanta nuovi alberi, di dimensioni inferiori, e pertanto compatibili con la presenza della ferrovia e relativi vincoli, prevalentemente delle specie Acer, Ilex, Carpinus, Prunus, Quercus, Magnolia, Taxus.

