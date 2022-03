x x

ROVELLO PORRO – Un violento incendio si è sviluppato questo pomeriggio nel sottotetto di una villetta nell’area di periferia fra Rovello Porro e Saronno. Il rogo riguarda una abitazione che si trova in via Parini in territorio di Rovello: l’allarme è scattato poco prima delle 16 e sul posto sono accorse quattro unità dei vigili del fuoco, che si sono subito messi al lavoro per contenere le fiamme ed evitare che si estendessero all’intera abitazione.

Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono in corso mentre un’alta colonna di fumo si è alzata nel cielo, ben visibile non solo dal centro rovellese ma pure dalle abitazioni di Saronno situate nei quartieri più a nord.

Non sono segnalati feriti e sul posto non si registra la presenza di ambulanze. Ancora da chiarire quali e quanto siano i danni, ed anche le cause di quel che è successo; appena messa in sicurezza la struttura, i pompieri eseguiranno tutti gli approfondimenti del caso.

