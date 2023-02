x x

ROVELLO PORRO – Incendio ieri sera a Rovello Porro: due le squadre dei vigili del fuoco accorse in via Mazzini, si tratta della arteria che porta alla vicina Rovellasca.

Le fiamme si sono sviluppate nel garage di una abitazione, ancora da chiarire le cause e l’entità dei danni. A dare l’allarme i residenti nelle vicinanze, che avevano notato il fumo. I pompieri hanno rapidamente preso il controllo della situazione, domato l’incendio ed hanno quindi avviato tutti gli accertamenti del caso. Nessuno è rimasto ferito o intossicato durante le operazione di spegnimento, anche se a scopo cautelare è stata fatta intervenire una ambulanza con il personale della Croce rossa di Misinto.

